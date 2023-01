Rondônia registra 62 mil roubos e furtos em um ano

O ano de 2022 terminou com um aumento de quase 6% em crimes contra o patrimônio em Rondônia, de acordo com balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec). Ao todo, o estado teve 62.136 mil ocorrências de furtos e roubos.

Dos 62 mil registros no ano passado, a maioria — 42.717 — foi de casos de furtos, enquanto outros 19.419 são roubos.

A diferença entre furto e roubo está no modo como cada um desses crimes contra o patrimônio são praticados. No furto, não há episódio de violência ou ameaça contra a vítima. Já o roubo consiste na ocorrência de ameaça ou violência contra quem está sendo roubado.

Em relação aos roubos, somente a cidade de Porto Velho teve 16.365 ocorrências no ano passado. Ou seja, 84% de todos os assaltos no estado estão concentrados na capital.

O reflexo de roubos na capital também atingiu a cidade vizinha, Candeias do Jamari, que ficou em 7ª lugar no ranking das cidades mais violentas. Foram 208 assaltos em Candeias.

Os dados da Sesdec também revelam que, apesar de Ji-Paraná ser o segundo município mais populoso, Ariquemes segue em 2° lugar no registro de pessoas assaltadas.

Furtos

Ao todo, no ano passado, Rondônia teve 42.717 ocorrências de furtos em Rondônia, enquanto no ano anterior foram 39.947.

Durante 2022, Porto Velho concentrou quase a metade de todas as ocorrências deste tipo de crime. Veja abaixo as 10 cidades com mais furtos:

Porto Velho: 21.666

Ariquemes: 2.969

Ji-Paraná: 2.922

Vilhena: 2.017

Guajará-Mirim: 1.687

Cacoal: 1.645

Rolim de Moura: 1.472

Pimenta Bueno: 871

Candeias do Jamari: 796

Jaru: 673

Prejuízo das vítimas

Uma empresária de Porto Velho, que já foi vítima de criminosos, teve um prejuízo de R$ 180 mil por causa de furtos.

Em entrevista à Rede Amazônica, a mulher contou que os bandidos entraram no estoque e furtaram toda a mercadoria.

“Eles chegaram, desligaram o contador de energia e daí não chegou alerta na empresa que faz a segurança de câmeras e alarmes. Temos cerca elétrica no local, mas eles desligaram. E o portão eletrônico com certeza eles [bandidos] tinham alguma forma de entrar mesmo sem energia”, diz.

As imagens mostram que três suspeitos entraram no local, e levaram computadores, celulares e outros eletrônicos.

Bandidos entraram no local e foram roubando eletrônicos e até roupas de noivas — Foto: Reprodução

Reforço na segurança

No fim de dezembro, a Sesdec informou que a pasta está investindo no reforço da segurança pública e que recentemente o estado comprou 75 carabinas (importadas e semiautomáticas) para ser usado nas forças policiais.

Ao todo, 61 armas de modelos básicos foram destinadas para a Polícia Militar e 14 para a Polícia Civil.

Um suspeito leva televisão de empresária em Porto Velho — Foto: Reprodução/Rede Amazônica