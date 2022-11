Rondônia registra aumento de 117% de casos de Covid em uma semana

A Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) registrou um aumento de 117% nos casos confirmados de Covid de uma semana para outra.

Os dados usam como comparação os registros da doença entre a semana de 13 a 19 de novembro, com 367 casos; com a semana entre os dias 20 e 26 de novembro, com 799 notificações positivas.

Os boletins da Agevisa mostram que nesta última semana houve uma tendência no aumento da Covid a partir da quarta-feira (23). Por três dias seguidos o estado teve mais de 200 casos confirmados.

Na segunda quinzena de novembro, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para “o aumento do número de casos e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron e informou que 21 unidades da federação registraram aumento no número de casos, com destaque para Maranhão, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Goiás, Roraima, Amapá, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Embora tenha ocorrido uma evolução nos casos da doença, entre 20 e 26 de novembro não foram registrados óbitos decorrentes da Covid no estado de Rondônia.

Pandemia em Rondônia

Desde o início da pandemia, 459.161 casos de Covid-19 já foram confirmados e 7.364 pessoas foram a óbito em Rondônia.

Os dados foram compilados pelo g1 a partir de dados divulgados pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Vacinação

No alerta por causa da variante Ômicron, o Ministério da Saúde também reforçou a importância do esquema vacinal completo, com especial atenção às duas doses de reforço para se proteger.

Até agora, mais de 667 mil de rondonienses ainda não tomaram a 3ª dose (de reforço) e 1 milhão poderia ter recebido a 4ª dose de reforço, mas ainda não foi ao posto de vacinação.

Uso de máscaras

Com aumento de casos da Covid, várias instituições públicas começaram a exigir o uso de máscara em suas dependências como forma de prevenção ao vírus. É o caso do Ministério Público e Tribunal de Contas de Rondônia.

Em Porto Velho, a prefeitura passou a determinar nesta semana o uso de máscara em todas as unidades de saúde. A regra vale tanto para servidores quanto para pacientes e seus acompanhantes.

Na última terça-feira (22), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou que o uso de máscaras em aviões e aeroportos seja novamente obrigatório no Brasil.

G1