Rondônia registra mais 3 mortes e 91 novos casos da doença na segunda (3)

Três pessoas foram vítimas da Covid-19 em Rondônia nesta segunda-feira (3). Desde o começo da pandemia, o estado soma 6.772 óbitos provocados pelo coronavírus.

Das três mortes registradas na última segunda-feira, duas foram nos municípios de Rolim de Moura e uma em Alta Floresta D´Oeste.

O boletim também aponta que, no terceiro dia do ano, 91 pessoas testaram positivo para o vírus e, com isso, o estado soma (desde o começo da pandemia) 284.783 casos confirmados da doença.

Os dados são do boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Falta de dados

De acordo com o Governo de Rondônia, um ataque hacker contra o site do Ministério da Saúde gerou dificuldades para contabilizar os casos, mortes e o avanço da vacinação contra a Covid. Desde 15 de dezembro o governo diz que parte dos dados são atualizados de maneira manual.

Ainda falta atualizar informações sobre:

número de pessoas vacinadas,

casos de pessoas recuperadas,

casos ativos,

profissionais de saúde com testes confirmados, e

profissionais de saúde recuperados.

A previsão é que os dados completos voltem a ser divulgados a partir do dia 7 de janeiro.

G1