Rondônia registra mais de 2,7 mil casos de Covid e 6 mortes em uma semana

Rondônia registrou 2.750 novos casos de Covid-19 na última semana. Os dados correspondem ao período de 11 a 17 de dezembro, sendo que o Governo do Estado não divulgou boletim informativo na segunda-feira (12).

Durante o mesmo período, Rondônia registrou 6 novas mortes pela Covid-19, chegando a 7.380 desde o início da pandemia, em março de 2020.

As informações foram compiladas pelo g1 com base em boletins divulgados pelo Governo do Estado por meio das Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Os boletins apontam que o sábado (17) foi o dia com o maior registro de casos, chegando a 690.

Com isso, Rondônia chega ao final desta semana com o total de 464.918 casos confirmados desde o começo da pandemia.

Vacinação

Ainda conforme dados divulgados nos boletins, até o último sábado (17), pelo menos 1.322.446 rondonienses, adultos e crianças, tomaram a primeira dose da vacina contra Covid-19, isso representa 78,67% da população geral.

Com relação à segunda dose ou dose única da vacina, 1.160.334 de pessoas foram imunizadas, ou seja 69,03%.

Doses descartadas

Porém, segundo as autoridades em saúde, há baixa procura pelo imunizante entre o grupo de bebês de 6 meses a 3 anos de idade. Na última semana, ao menos quatro cidades de Rondônia foram obrigadas a descartar doses da vacina Pfizer Baby no lixo hospitalar.

Em Ji-Paraná, por exemplo, a Rede Amazônica apurou que foram descartadas 20 doses nas últimas duas semanas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há poucos pais ou responsáveis procurando os locais de vacinação para imunizar seus filhos.

Na segunda maior cidade do estado, desde que a campanha de vacinação começou, 31 bebês foram vacinados com a Pfizer Baby, sendo que no município há mais de 3 mil crianças de seis meses a menores de 3 anos. Ou seja, menos de 1% do público alvo foi imunizado.

Já em Vilhena, cidade do Cone Sul, o município recebeu 190 doses da Pfizer Baby e até esta semana, 15 bebês receberam o imunizante.

G1