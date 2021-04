Rondônia registra média de 58 pacientes a espera de um leito Covid por dia na 1ª quinzena de abril

Rondônia registrou uma média de 58 pacientes por dia a espera de um leito clínico ou de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento da Covid-19 nos primeiros 15 dias de abril. O levantamento foi realizado com dados de relatórios do Governo do Estado.

O dia 3 de abril foi o que registrou o maior número de pacientes aguardando por uma vaga, com 88 pessoas na fila, sendo 30 em estado grave. Após esse pico, os números passaram a apresentar tendência de queda.

Ainda conforme dados do Estado, na última sexta-feira (16), 15 pessoas com Covid ou suspeita da doença estavam a espera de uma vaga em um hospital público, sendo que oito estavam em estado grave.

Até a última atualização, na sexta (16), Rondônia registrava 203.300 casos de infecções pelo novo coronavírus diagnosticados e 4.737 mortes pela doença.

Ao todo, 719 pacientes estavam internados e dos 15 hospitais no estado com leitos de UTI, 12 estavam com a lotação máxima:

Porto Velho

Hospital de Amor – 100% de ocupação

Hospital de Campanha Zona Leste – 100% de ocupação

Hospital de Campanha – 100% de ocupação

Hospital de Base – 100% de lotação

Samar – 100% de lotação

Cemetron – 100% de lotação

AMI – 100% de lotação

Ariquemes

Centro de Afecções Respiratórias – 86,7% de lotação

Jaru

Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas – 80% de lotação

Ji-Paraná

Hospital Cândido Rondon – 100% de lotação

Hospital Municipal de Ji-Paraná – 80% de lotação

Cacoal

Hospital Regional de Cacoal – 100% de lotação

Heuro Cacoal – 100% de lotação

Vilhena

Hospital Adamastor Teixeira de Oliveira – 100% de lotação

São Francisco do Guaporé

Hospital Regional – 100% de lotação

