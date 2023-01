Rondônia registrou 635 mortes por Covid em 2022; no ano anterior foram mais de 4 mil

Rondônia registrou 635 mortes provocadas pela Covid-19 em 2022. Uma diminuição de mais de 87% se comparado com 2021, quando 4.888 rondonienses perderam a vida para a doença.

Com relação ao número de casos, foram confirmados 185.394 no ano passado. Isso representa uma diminuição de aproximadamente 0,9% em comparação com 2021 quando foram confirmados 187.173 casos.

As informações foram compiladas pelo g1 com base em boletins divulgados pelo Governo do Estado por meio das Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

Segundo especialistas em saúde ouvidos pelo g1, a vacina contra a doença foi a principal responsável por diminuir o número de mortes mesmo com tantos casos registrados.

No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, o estado registra 471.856 casos de Covid, sendo 7.399 o número de óbitos.

Segundo especialistas ouvidos pelo g1, em 2023:

A prioridade máxima deve ser aumentar as coberturas vacinais, não só contra a Covid-19, mas também para evitar o avanço ou o retorno de doenças, como a poliomielite;

Imunossuprimidos e idosos devem receber doses de reforço de forma mais seguida;

A tendência é de aumento significativo na circulação e transmissão de vírus como a Influenza e o vírus sincicial respiratório (VSR), principalmente no inverno;

Isso aumenta ainda mais a importância da tradicional campanha anual contra a gripe, que geralmente começa em meados de março e abril;

Podem ocorrer surtos de dengue por conta da previsão de chuvas. O controle passa por campanhas de conscientização dos governos e pelo cuidado da população.

A última semana do ano

Entre 25 e 31 de dezembro de 2022, Rondônia registrou 3.763 novos casos conhecidos de Covid-19. Durante a última semana do ano, o estado também confirmou 8 mortes em decorrência da doença.

Os boletins apontam que a quarta-feira (28) foi o dia com o maior registro de casos, chegando a 1.416.

