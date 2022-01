Rondônia registrou maior desmatamento dos últimos 10 anos em 2021, diz Imazon

A área desmatada em Rondônia bateu recordes negativos em 2021 e se tornou a maior dos últimos 10 anos. Os dados são do relatório divulgado nesta semana pelo Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

O levantamento analisou a situação dos estados da Amazônia Legal e indicou que 2021 foi o “pior ano de uma década” não só para Rondônia, mas para toda a floresta amazônica. Ao todo, foram destruídos 10.362 km² de mata nativa.

Rondônia ocupa a quarta posição no ranking dos nove estados mais desmatados em 2021, com uma destruição de 1.290 km².

Em 2012, o desmatamento acumulado em Rondônia, entre janeiro e dezembro, foi de 782 km². Já em 2021, o número multiplicou mais de seis vezes, correspondendo a um aumento de 497,2%.

Do total de desflorestamento acumulado nos 12 meses de 2021, 631 km² foram registrados nas florestas públicas federais e 163 km² nas florestas públicas estaduais.

G1