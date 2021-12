‘Rondônia Rural’ recebe certificado de reconhecimento pelas informações técnicas e inovações tecnológicas

O programa Rondônia Rural, da Rede Amazônica, foi homenageado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon) e Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), na sexta-feira (10).

A cerimônia que reuniu autoridades, produtores rurais e técnicos aconteceu na nova sede da Faperon em Porto Velho.

O programa Rondônia Rural recebeu o certificado de reconhecimento pelos serviços prestados com informações técnicas na disseminação das inovações tecnológicas em Rondônia. A editora e apresentadora Carolina Brazil, estendeu os agradecimentos para toda a equipe: ao editor de imagens Gleidson Granja, ao repórter e cinegrafista Armando Júnior, além da equipe do g1 Rondônia, CBN e repórteres da Rede Amazônica na capital e interior do estado.

“Há quatro anos a gente começou a trilhar esse caminho e uma forma de reconhecimento mostra que estamos fazendo a coisa certa, principalmente nas questões da linha técnica, da linha voltada ao produtor, do interesse em tecnologias e inovação”, comentou Carolina Brazil.

“O rural transforma quem está na cidade, quem está no campo e o jornalista que está produzindo aquele material. O profissional toda vez aprende um pouquinho mais para levar informação com qualidade e credibilidade”, disse Brazil.

‘Rondônia Rural’ recebe certificado de reconhecimento pelas informações técnicas e inovações tecnológicas — Foto: Rede Amazônica/Reprodução



Na cerimônia, os destaques de 2021 foram homenageados, entre eles os produtores que foram premiados durante o ano em diversos concursos. Reconhecimento também para quem prestou assistência técnica.

O programa Rondônia Rural é exibido todos os domingos, bem cedinho, logo após a Santa Missa.

G1