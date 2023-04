Rondônia Rural Show será palco da 4ª edição da RondoLeite em Ji-Paraná

A Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite (RondoLeite), maior exposição da pecuária leiteira da região Norte, vai acontecer durante a 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Os eventos serão realizados entre os dias 22 e 27 de maio, em Ji-Paraná (RO).

Segundo o governo de Rondônia, o agronegócio do leite é um dos setores que sustentam a economia da agricultura familiar. A 4ª edição da RondoLeite será um momento voltado a oportunidades, troca de conhecimentos e tem como foco o fornecimento de animais com reconhecido valor genético.

Serão expostas tecnologias desenvolvidas para aperfeiçoar a qualidade dos produtos, além do melhoramento genético e discussões promovidas a fim de trocar experiências.

Em sua última edição, a RondoLeite obteve um faturamento de aproximadamente R$ 1,2 milhão em vendas resultantes da exposição de reprodutores bovinos.

A 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional será realizada no Parque do Centro Tecnológico Vandeci Rack, onde serão expostos 630 stands de diversas áreas produtivas do estado.

G1

