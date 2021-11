Rondônia será representada em troféu de natação realizado em Manaus

Os rondonenses da Aquática JBC disputam o troféu Orleans Tupinambá Nobre, em Manaus (AM). As provas ocorrem nesta sexta-feira (19) e sábado (20). Ao total, são 10 nadadores do estado nas categorias infantil, juvenil e júnior.

Em conversa com o ge.globo/ro, o treinador Paulo Siqueira afirmou estar confiante em medalhas de ouro. Ao total, além de Rondônia, sete times do Amazonas, três de Roraima e dois do Pará estão programados para estar na competição.

Confira os atletas que estão na disputa:

Isadora Costa Monteiro- 13 Anos

Lucas Oliveira Lima – 12 Anos

Mainá Conceição Silva – 13 Anos

Lierbet Fragoso Souza – 16 Anos

Bremner Vicente Eguez – 15 Anos

Gabriel Gomes Souza – 13 Anos

Jader Louis Souza – 18 Anos

Diogo Justiniano Diez – 13 Anos

Antônio Augusto Carvalho – 18 Anos

Carlos Eduardo Santos – 16 Anos

