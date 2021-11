Rondônia tem 3,7 mil ocorrências de desacato a autoridades policiais registradas em 5 anos

O estado de Rondônia registrou 3.726 casos de desacato a autoridades policiais de janeiro de 2016 a setembro de 2021. O levantamento do g1 é com dados da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e do sistema Sisdepol.

De acordo com balanço, de 2016 a 2019 houve uma crescente nos números de ocorrências registradas como desacato, com 2.637 registros.

Já em 2020, início da pandemia, os números desses crimes apresentaram uma queda, com 665 ocorrências, e até setembro de 2021 foram registrados 424 novos boletins de desacato.

Abaixo, veja na tabela o número de ocorrências registradas por ano em Rondônia:

Desacato a autoridades policiais entre os anos 2016 a 2021

Ano total 2016 580 2017 616 2018 720 2019 721 2020 665 2021 – de janeiro a setembro 424 Fonte: SISDEPOL, INFOPOL e SISDEPOL CSP /Sesdec – RO

Penalidade

O crime de desacato está previsto no artigo 331 do Código Penal e ocorre a partir do momento que alguma pessoa ofenda um funcionário público que está exercendo seu trabalho.

Para quem comete um crime de desacato, a pena previsa inclui detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

No ano passado, um homem de 35 anos foi autuado por desobediência e desacato após se recusar a acabar com uma festa que estava promovendo em uma chácara em Ariquemes (RO).

Já em 2018 quem acabou preso por desacato foi um policial militar, que desobedeceu um delegado da Polícia Civil em Porto Velho. A causa foi um celular e um fone de ouvido.

