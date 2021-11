Rondônia tem a 3ª pior taxa de ausência no primeiro dia de provas do Enem 2021

Rondônia foi o 3° estado do país com a pior taxa de abstenção nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021), aplicadas no último domingo (21). Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a ausência no estado foi de 31,6%.

Ao todo, Rondônia tinha 28.029 candidatos inscritos para o exame. Desse total, apenas 19,3 mil compareceram aos locais de prova, considerando apenas a prova impressa.

Segundo o Inep, o Amazonas registrou a maior taxa de abstenção no Enem impresso, com 40,6% de ausência entre os inscritos (40,6%), seguido de Goiás (32,1%) e Rondônia (31,6%).

Em Rondônia, as provas impressas foram aplicadas em 95 locais, distribuídos em 24 cidades. Ao todo, o estado tinha 1.364 salas de prova.

Enem digital

Em relação ao Enem feito de forma virtual, a abstenção foi ainda maior em Rondônia: 53%.

De acordo com o Inep, o estado tinha 676 candidatos inscritos para o Enem digital, que foi aplicado apenas em 26 salas de Porto Velho.

No Enem digital, os estudantes responderam questões de múltiplas escolha em computadores que estão instalados nos locais de prova. Mesmo na versão virtual, a redação foi realizada em formato impresso.

Para fazer o exame no último domingo, o candidato teve que digitar uma senha individual, que será enviada no mesmo dia pelo Inep. No segundo dia do exame, no próximo domingo (28), haverá um novo código de segurança.

Segundo domingo de provas

No próximo domingo haverá mais uma etapa do Enem, tanto de forma impressa quanto digital. os inscritos farão a segunda prova do exame, que conta com questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Também serão 45 questões de cada área, totalizando 90 itens.

No segundo dia, por não haver redação, o tempo de exame é 30 minutos mais curto

Abaixo, veja os horários de abertura dos portões e início das provas em Rondônia:

Abertura dos portões: 11h

11h Fechamento dos portões: 12h

12h Início das provas: 12h30

12h30 Saída sem caderno de questões: 14h30

14h30 Saída com caderno de questões: 17h

17h Término das provas 1º dia: 17h30

G1