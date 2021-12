Rondônia tem mais de 3 mil casos ativos da Covid pela primeira vez em 4 meses

O número de casos ativos voltou a subir em Rondônia, depois de ficar 4 meses com os números abaixo dos três mil. No relatório de ações divulgado pelo governo de Rondônia na segunda-feira (6), 3.308 casos de Covid estão ativos no estado.

O número é 20% maior do que o registrado no último dia de novembro, quando 2.740 pessoas estavam com o vírus ativo.

A última vez que o estado tinha registrado mais de 3 mil casos, foi em 27 de julho de 2021, quando o boletim apontou 3.645 casos ativos.

Nas cidades

Porto Velho é a cidade com o maior número de casos ativos, sendo 826. Ariquemes aparece logo em seguida, com 433 casos ativos e Machadinho d’Oeste completa a lista dos três municípios com o maior número de casos, sendo 267. Veja o ranking das 5 cidades com os maiores números de casos ativos:

Porto Velho – 826

– 826 Ariquemes – 433

– 433 Machadinho d’Oeste – 267

– 267 Ji-Paraná – 240

– 240 Nova Mamoré – 153

De acordo com o relatório, apenas três cidades estão com o número de casos ativo zerado. Sendo, Costa Marques, Cabixi e Pimenteiras do Oeste. Primavera de Rondônia, São Felipe d’Oeste e Rio Crespo são as cidades com 1 caso ativo.

Fila de espera

O relatório de segunda-feira (6) também aponta que sete pessoas aguardam por um leito para tratamento da Covid-19 em hospitais de Rondônia.

Dos que aguardam por um leito na Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dois testaram positivo para Covid e dois aguardam o resultado do teste. Dos que aguardam por um leito clínico, um testou positivo e dois aguardam o resultado do exame.

Vacinação

No boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), aponta que até o momento:

1.225.198 pessoas tomaram a primeira dose;

990.051 pessoas tomaram a segunda dose;

G1