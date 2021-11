Rondônia tem uma morte e 148 novos casos da doença no sábado (13)

Rondônia registrou mais uma morte por Covid-19 neste sábado (13) e, com isso, o total de óbitos no estado chegou a 6.586, desde o início da pandemia.

A vítima do coronavírus, registrada em sistema no sábado, foi um idoso de 66 anos do município de Cacoal.

Em relação aos casos confirmados desde o início da pandemia, o estado tem 273.242 casos, sendo que 148 foram confirmados apenas nas últimas 24 horas.

Os dados são do boletim divulgado pelas Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

O governo também confirmou que o estado tem:

2.282 casos da Covid ativos

264.374 pacientes recuperados da doença

78 pacientes internados

244 testes aguardando resultado do Lacen

Vacinados

O boletim também aponta que 1.200.881 pessoas tomaram a primeira dose de vacina contra Covid-19 em Rondônia, e 887.169 se imunizaram com a segunda.

G1