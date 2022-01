Rondônia termina 2021 com mais de 60% das pessoas imunizadas com a 1ª dose da vacina contra Covid

Mais de 1 milhão de pessoas foram imunizadas com a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em Rondônia, aponta os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h de quinta-feira (30). Os dados de pessoas vacinadas não são atualizados desde 9 de dezembro, após ataque hacker ao Ministério da Saúde.

Em Rondônia, a campanha de imunização teve início no dia 19 de janeiro e desde então, 67,7% da população do estado foi vacinada com a 1ª dose.

Dados da administração estadual revelam que Rondônia está entre as 10 unidades federativas com a menor porcentagem de pessoas vacinadas com a 1ª dose. Veja o ranking:

Mato Grosso – 71,29% Alagoas – 69,72% Rondônia – 67,7% Pará – 66,37% Tocantins – 65,63% Amazonas – 64,72% Maranhão – 63,32% Acre – 62,44% Amapá – 57,88% Roraima – 55,28%

Quanto a 2ª dose, cerca de 57,21% da população do estado reforçou a imunização, o que representa 1.038.474 dos rondonienses.

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por g1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.