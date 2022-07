Rondônia teve mais de 500 registros de crimes contra crianças e adolescentes em 2021

Mais de 550 registros de crimes contra crianças e adolescentes foram realizados em Rondônia em 2021, de acordo com o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O crime com maior número de casos contabilizados é o de maus tratos, que chegou a 280 em um ano.

A faixa etária mais afetada por esse crime é a de 5 a 9 anos de idade, com 95 casos:

0 a 4 anos – 81 casos

5 a 9 anos – 95 casos

10 a 14 anos – 83 casos

15 a 17 anos – 21 casos

Em segundo lugar entra o crime de abandono de incapaz, com 189 registros. Com uma taxa de 37,9 casos por 100 mil habitantes, Rondônia aparece com o sexto pior cenário de todo o Brasil, atrás apenas de Mato Grosso (50,9), Amapá (48,1), Roraima (46,7), Mato Grosso do Sul (43,7) e Santa Catarina (41).

Também foi destaque negativo no Anuário Brasileiro da Segurança Pública os crimes relacionados a produção, divulgação e armazenamento de pornografia infanto-juvenil. Foram 57 casos só no ano de 2021.

Apesar de ter apresentado uma queda de 12,3% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 65 casos, o estado ainda apresentou a segunda pior taxa do país, com 11,4 casos para cada 100 mil habitantes, atrás apenas de Mato Grosso do Sul, que teve 16,4 casos para 100 mil habitantes.

O Anuário ainda traz informações de 2021 sobre:

Mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes – 16 casos

Registros criminais de exploração sexual infantil – 14 casos

Divulgação de cenas de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia – 5 casos

O Anuário

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública se baseia em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da Segurança Pública.

O que diz o Governo de Rondônia?

O Governo do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado, da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) informou que está em fase de “minutar um termo de cooperação que será assinado entre o Estado e a União, para um planejamento de combate e enfrentamento aos índices de violência, esse plano vem sendo estudado pelas equipes de inteligência da Sesdec”.

O Estado disse ainda que o plano é unir as inteligências estaduais e federais e das forças armadas para compartilhar as informações.

G1