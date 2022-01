Rondoniense é acusado de matar e cortar pernas de homem com facão

Após várias horas de viagem de barco, investigadores que estavam de plantão na Delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro durante o final de semana, conseguiram chegar à Comunidade de Timbaúba, na zona rural do município de Mâncio Lima, e prender o rondoniense Claudiney Sombra dos Santos, de 19 anos.

O jovem é acusado de se desentender com um colega de trabalho, cujo nome não foi ainda divulgado, e assassiná-lo a tiros e golpes de facão. Em seguida, cortou as pernas da vítima usando a arma branca.

O cadáver já está no Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul para ser autopsiado. O caso está sob a responsabilidade do delegado José Obetânio, que era o plantonista em todo o Juruá no final de semana.

