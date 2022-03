Rondoniense é confirmado na Seleção Brasileira de futebol 7

O rondoniense Francisco Rangel, do Solimões, foi confirmado pela Seleção Brasileira de futebol 7 para a disputa da Copa das Confederações da Associação Mundial de Futebol 7 (WFA7). As disputas ocorrerão de 24 a 26 de abril em Porto Alegre. A confirmação veio por parte do técnico Diego Mendes.

Em entrevista ao ge.globo/ro, o jogador abordou as características em campo.

– Sou forte na jogada individual. Permeio pela meia de marcação. Nunca joguei o Campeonato Rondoniense mas estive bastante em campo pela várzea portovelhense. Essa fase devo ao Solimões e ao Josinaldo – disse.

No último final de semana, o Solimões, de Rangel, perdeu a Copa Gol de Ouro para o Major Guapindaia.

