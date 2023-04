Rondoniense feminino tem período definido; inscrições estão abertas

O Campeonato Rondoniense feminino já tem um período para acontecer. Segundo publicação da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, as equipes devem entrar em campo entre os meses de maio e junho.

Para isso acontecer, estão abertas as inscrições para os clubes interessados na competição até 28 de abril. Os clubes interessados em participar da competição devem preencher o termo de adesão a competição para participação no Campeonato e está de acordo com todas as condições organizacionais técnicas, financeiras e disciplinares constantes dos Regulamentos e a outros diplomas normativos complementares e conexos, bem como às decisões posteriores a serem comunicadas pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia.

A competição deve garantir vaga no campeonato brasileiro de futebol feminino série A3 – 2024. Vale ressaltar que há a necessidade de que ao menos quatro equipes participem da disputa para a competição ser considerada pela CBF.

Nesta temporada, o estado de Rondônia não terá representante no campeonato Brasileiro Feminino série A3. Isso porque o Porto Velho havia conquistado a vaga por ser segundo colocado no Campeonato Rondoniense feminino, mas a competição teve apenas três clubes: Real Ariquemes, Porto Velho e Genus.

A nova regulamentação vale para todas as competições que dão vaga nacionalmente, independente de gênero e categoria. No Ceará, o Pacajus perdeu a vaga na copa do brasil masculina principal pela taça fares lopes ter tido apenas três clubes. A vaga foi para o Iguatu.

GE

