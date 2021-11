Rondonienses são semifinalistas no Brasileiro Feminino de fut7

A Asdericel é semifinalista do Campeonato Brasileiro de Soccer Society, realizado Paranaguá (PR). O duelo decisivo para a vaga na final é contra o Awen, de São Paulo, às 9h (horário de Brasília). A decisão do nacional acontece às 13h. Aderiscel ou Awen enfrentam os vencedores de Dedecom (PR) e ijuí (RS).

Na campanha, as laranjas rondonienses venceram o Rio Branco por 4 X 1 no Rio Branco, fizeram 8×1 no Bayern e 3×2 no Parque Iguaçu, na fase anterior.

Para participar da competição, as rondonienses foram indicadas pela Federação Rondoniense de Soccer Society. A competição é da Confederação Brasileira da modalidade.

G1