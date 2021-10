Rondonienses viajam para desafio internacional no Acre

Mais de dez atletas de Rondônia viajam para o Acre para as disputas do desafio Brasil Bolívia de Taekwondo no domingo (31). A competição contará com atletas também do país vizinho, Acre e Mato Grosso. O evento acontece na escola do Flamengo em Rio Branco (AC) a partir das 10h (horário de Brasília).

Há a possibilidade dos atletas brasileiros atuar entre si, pelo chaveamento. De Rondônia, estão confirmados quatro atletas da categoria master, dois da cadete e da infantil, um do adulto e do mirim. Outras academias, que não haviam confirmado a participação, também manifestaram interesse e podem ir para a disputa.

G1