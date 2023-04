Safra de soja em 2023 deve alcançar 1,7 milhões de toneladas em Rondônia

As expectativas para a colheita da soja no estado de Rondônia em 2023 são altas. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a estimativa é que a colheita deste ano deva alcançar 1,7 milhões de toneladas.

Segundo especialistas, este ano, o cultivo do grão ocorreu em condições climáticas favoráveis, com chuvas regulares o que favoreceu o desenvolvimento do grão. A produção total de é projetada em 3,29 milhões de toneladas, um aumento de 5,7%

Com a alta procura do produto no mercado internacional, a soja vem ganhando cada vez mais destaque e atraído interesses de investimento por parte de grandes empresas do agronegócio.

Para o Governo de Rondônia, o sucesso da produtividade se dá principalmente devido ao investimento dos produtores em tecnologias e novas técnicas de manejo, que aumentam a produtividade e diminuem os impactos ambientais.

Os principais municípios produtores de soja em Rondônia são:

Vilhena,

Cacoal,

São Miguel do Guaporé e

Rolim de Moura.

Juntos, os quatro municípios correspondem a cerca de 70% da produção estadual.

G1