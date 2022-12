Saiba como é o processo de produção de grama que abastece Rondônia e parte do AC e AM

O que pode parecer um campo de futebol ou uma área de lazer, é simplesmente uma produção de grama. Do alto, é possível ver o tapete de grama que se forma em uma área de 50 hectares no interior de Rondônia.

Sempre com um verde exuberante, independente da época do ano, a grama produzida por Luciano Poles, em Itapuã do Oeste (RO), abastece Rondônia, parte do Acre e do Amazonas.

Por ano, Luciano produz uma média de 500 mil metros quadrados de grama ou o equivalente a 50 campos de futebol. Para manter a alta produtividade, a grama precisa passar por alguns processos indispensáveis.

Parte desses processos está relacionado ao clima, já que para superar o “verão amazônico”, com dias de sol intenso e de pouca chuva, a irrigação é essencial.

“A gente já ficou 105 dias sem cair uma gota de água. Então no período mais seco, a gente é obrigado a irrigar todo dia no período da noite. A irrigação começa às 21 horas da e vai até umas 6 horas da manhã”, explica Luciano.

A grama esmeralda é a mais cultivada no Brasil. Esse tipo é muito vendido, já que se adapta bem em diversos cenários: muito sol, diversos tipos de terrenos e não necessitar de manutenção frequente.

Luciano explica que uma das etapas importantes no processo de produção de grama é a compactação da raiz.

“A gente passa o rolo por cima da grama pra dar uma compactação e a máquina vem cortando com a faca”, explica.

Depois do corte, as peças de grama já estão prontas para a comercialização. Segundo o produtor, depois de plantado, é necessário esperar um tempo para que seja possível caminhar em cima da grama.

“Depois de plantado, a gente sempre recomenda que o pisoteio comece em 45 dias, isso em um campo de futebol. Se for em um jardim, duas semanas já pode ter um leve pisoteio”, revela.

