Saiba como negociar dívidas no ‘Feirão Limpa Nome’ em Rondônia

A 2ª edição do Feirão Limpa Nome acontece de 29 de novembro a 1º de dezembro em Rondônia, informou o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RO).

O evento, que garante condições facilitadas de pagamento de dívidas, está previsto para acontecer na sede do ‘Tudo Aqui’, na Av. 7 de setembro, em Porto Velho, das 9h às 17h.

Segundo o Procon, o feirão é uma oportunidade para que os rondonienses quitem suas dívidas. As dívidas de água, energia elétrica, telefonia, bancos e comércios em geral poderão ser renegociadas.

Ao todo, mais de 270 empresas participam da ação e segundo o coordenador do Procon, serão oferecidos descontos especiais que podem chegar até a 90% do valor total da dívida.

No evento, o consumidor poderá consultar possíveis descontos e renegociações vinculados ao seu nome, direto pelo aplicativo do Serasa. Caso não haja nenhuma oferta disponível, o Procon abrirá uma solicitação diretamente com o fornecedor.

G1