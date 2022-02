Saiba quando Real Ariquemes e Sant German disputarão a Copa do Brasil na base

O Real Ariquemes e o Sant German já sabem quando atuarão pelas competições nacionais de base nessa semana. Pela Copa do Brasil Sub-17, o terror de Ji-Paraná entrará em campo em abril e o furacão do Vale do Jamari em agosto. A Confederação Brasileira de Futebol já divulgou o calendário das competições.

O futebol rondoniense será representado na Copa do Brasil Sub-20 pelo Real Ariquemes, campeão da categoria em 2021. Já na Copa do Brasil Sub-17 o Estado terá a participação do Sant German, campeão da categoria no ano passado.

Ainda não há data exata definida mas a CBF separou a partir do dia 27 de abril para os duelos da Copa do Brasil Sub-17. A competição acontecerá até o dia 22 de junho. Na última temporada, quem representou Rondônia foi o Avaí que perdeu para o Athletico Paranaense por 5 a 1.

Já o Real Ariquemes sabe que o começo da Copa do Brasil sub-20 será em 23 de outubro. As disputas se estendem até a final em 23 de outubro. Em 2020, a equipe já esteve em campo pela competição diante do Náutico. A equipe foi derrotada por 3 a 0 no SESC Alterosas em Minas Gerais.

G1