Saque-aniversário do FGTS: confira o calendário de 2023

x

Trabalhadores que queiram realizar o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2023 já podem conferir as datas em que os valores estarão disponíveis. A transação pode ser feita uma vez ao ano e permite a retirada de até 50% do saldo, a depender do total acumulado no fundo.

O dinheiro pode ser retirado no período do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador ou trabalhadora até o último dia útil do segundo mês subsequente.

Vale lembrar: o saque-aniversário é opcional e quem não não aderir à transação permanece na modalidade saque-rescisão. Ou seja, quem optar pelo saque aniversário não terá direito a retirar todo o saldo da conta caso seja demitido.

Confira abaixo os prazos de saque para 2023:

Aniversariantes de janeiro : de 02/01/2023 a 31/03/2023

: de 02/01/2023 a 31/03/2023 Aniversariantes de fevereiro : de 1º/02/2023 a 28/04/2023

: de 1º/02/2023 a 28/04/2023 Aniversariantes de março : de 1º/03/2023 a 31/05/2023

: de 1º/03/2023 a 31/05/2023 Aniversariantes de abril : de 03/04/2023 a 30/06/2023

: de 03/04/2023 a 30/06/2023 Aniversariantes de maio : 02/05/2023 a 31/07/2023

: 02/05/2023 a 31/07/2023 Aniversariantes de junho : de 1º/06/2023 a 31/08/2023

: de 1º/06/2023 a 31/08/2023 Aniversariantes de julho : de 03/07/2023 a 29/09/2023

: de 03/07/2023 a 29/09/2023 Aniversariantes de agosto : de 1º/08/2023 a 31/10/2023

: de 1º/08/2023 a 31/10/2023 Aniversariantes de setembro : de 1º/09/2023 a 30/11/2023

: de 1º/09/2023 a 30/11/2023 Aniversariantes de outubro : de 02/10/2023 a 29/12/2023

: de 02/10/2023 a 29/12/2023 Aniversariantes de novembro : de 1º/11/2023 a 31/01/2024

: de 1º/11/2023 a 31/01/2024 Aniversariantes de dezembro: de 1º/12/2023 a 29/02/2024

Como realizar o saque?

É possível fazer todo o processo digitalmente. Basta acessar o aplicativo do FGTS, disponível nas principais lojas de aplicativo, e indicar uma conta de sua titularidade em qualquer instituição bancária. O valor estará disponível após 5 dias úteis. Pelo aplicativo também é possível acompanhar as etapas entre o pedido e a liberação dos valores.

O saque também pode ser solicitado em agências da Caixa Econômica Federal. Trabalhadores podem escolher entre receber o dinheiro em qualquer conta bancária de sua titularidade ou pelos canais de pagamento físico da Caixa (unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, salas de autoatendimento ou guichês nas agências Caixa).

Que quantia pode ser sacada?

O valor disponível para a parcela anual do saque-aniversário é definido pela quantia acumulada pelo trabalhador em todas as suas contas do FGTS. Há sete faixas de pagamento e, quanto maior o valor acumulado no fundo, menor a porcentagem disponível para retirada. Além disso, há uma parcela adicional fixa, cujos valores acompanham as sete faixas possíveis de saque.

Veja abaixo:

Existe prazo para aderir ao saque-aniversário?

Para que o trabalhador ou trabalhadora receba o valor no mesmo ano em que escolheu a modalidade saque-aniversário, é preciso que a solicitação seja feita até o último dia de seu mês de nascimento. Caso contrário, a quantia será disponibilizada a partir do ano seguinte.

G1