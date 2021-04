Saque aniversário FGTS confira calendário – 2021

Saque aniversário FGTS 2021 tem calendário definido pela Caixa Econômica Federal, que divulgou as datas para o recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Com isso, os 9,7 milhões de trabalhadores que aderirem ao modelo poderão sacar parte do saldo disponível nas contas ativas e inativas, além de parcelas adicionais de até R $ 2.900 seguindo o cronograma do calendario saque aniversario.

O que você vai encontrar nesse artigo sobre Saque-Aniversário:

FGTS saque aniversário saiba como aderir

Calendario saque aniversario FGTS de 2021

Tabela e valores referentes ao saque-aniversário FGTS 2021

Como simular o Saque-Aniversário do FGTS

Regras para receber o benefício saque-aniversário FGTS

O saque aniversário pode ser retirado do mês de aniversário do funcionário até o segundo mês seguinte.

Por exemplo, os beneficiários nascidos em abril que aderem a retirada do saque aniversário, podem sacar no primeiro dia do mês, e o prazo vai até 30 de junho.

Portanto, as pessoas nascidas em fevereiro e março ainda podem usar o saque aniversário de 2021. No entanto, para pessoas nascidas em janeiro, o prazo para retiradas é 31 de março.

É importante notar que o valor do saque-aniversário de retirada é opcional sendo uma alternativa retirada do valor de recisão.

Desta forma, ao aderir a essa modalidade, o trabalhador não poderá sacar o saldo do seu saque aniversario fgts que esteja disponível na conta sem justa causa.

Porém, pode utilizar para outras modalidades, como multa demissão na compra de casa própria ou aposentadoria, conforme a lei.

FGTS saque aniversário saiba como aderir

Para adesão ao saque-aniversário, basta acessar o site fgts.caixa.gov.br, os aplicativos do banco online da Caixa e do FGTS, ou se preferir pode se dirigir à uma agência da Caixa.

Se optar em receber o benefício no mesmo ano de participação, deverá fazer a solicitação do saque até o último dia do mês de aniversário.

Confira o calendario saque aniversario FGTS de 2021

Saque aniversário: Nascidos em janeiro – De janeiro a 31 de março

Saque aniversário: Nascidos em fevereiro – De fevereiro a 30 de abril

Saque aniversário: Nascidos em março – De março a 31 de maio

Saque aniversário: Nascidos em abril – De abril a 30 de junho

Saque aniversário: Nascidos em maio – De maio a 30 de julho

Saque aniversário: Nascidos em junho – De junho a 31 de agosto

Saque aniversário: Nascidos em julho – De julho a 30 de setembro

Saque aniversário: Nascidos em agosto – De agosto a 29 de outubro

Saque aniversário: Nascidos em setembro – De setembro a 30 de novembro

Saque aniversário: Nascidos em outubro – De outubro a 31 de dezembro

Saque aniversário: Nascidos em novembro – De novembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022

Saque aniversário: Nascidos em dezembro – De dezembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022

Saiba os valores referentes ao saque-aniversário FGTS 2021

Devemos entender que os valores referentes ao saque aniversário do FGTS, pode sofrer variação conforme o saldo disponível na conta do FGTS do trabalhador.

Isso ainda deve ser observado sobre a alíquota, na qual o beneficiário pode inclusive ter direito a receber uma parcela a mais, isso se possuir mais de R$ 500 de saldo. Na tabela abaixo poderá conferir esses valores:

Limite das faixas de saldo (em R$) Alíquota Parcela Adicional (em R$) Até 500,00 50,0% – De 500,01 até 1.000,00 40,0% 50,00 De 1.000,01 até 5.000,00 30,0% 150,00 De 5.000,01 até 10.000,00 20,0% 650,00 De 10000,01 até 15.000,00 15,0% 1150,00 De 15.000,01 até 20.000,00 10,0% 1.900,00 Acima de 20.000,01 5,0% 2.900,00

Faça uma simulação do Saque-Aniversário do FGTS

Como já falamos, o Saque-Aniversário é um benefício que permite a retirada de parte do saldo da conta do FGTS do contribuinte, uma vez ao ano, exatamente no mês de aniversário.

Se deseja fazer uma simulação, afim de saber quanto tem para receber deste recurso, saiba antes que deve optar pela sistemática.

Simule aqui e descubra qual o valor que deverá sacar e ainda veja qual o procedimento para realizar a opção.

Aviso importante para quem vai optar pelo Saque Aniversário

O trabalhador que fizer a opção para migrar ao Saque-Aniversário, em seguida decidir voltar à sistemática Saque-Rescisão, pode a qualquer momento fazer a solicitação da reversão.

Mas vale lembrar, que tal alteração apenas vai surtir seus efeitos legais a partir do 1º dia do 25º mês de sua solicitação.

Importante informar que as pessoas optantes do benefício Saque-Aniversário, ficam assim autorizadas a fazer suas movimentações da conta do FGTS, apenas nas hipóteses que estejam previstas dentro da Lei.

A exemplo, movimentar afim de utilizar para moradia própria, usar em casos de doenças graves, para fins de aposentadoria, auxiliar em calamidade pública e outros.

Também se aplica aos casos envolvendo a demissão sem justa causa, em situações em que haja a rescisão por culpa recíproca ou força maior, se o trabalhador tiver uma rescisão em comum acordo junto ao empregador.

Também havendo uma extinção do contrato de trabalho a termo e temporário, casos de falecimento do empregador individual, aplicável em quadros de falência da empresa ou nulidade de contrato, ainda ocasião de suspensão do trabalho avulso.

Em todos esses cenários, fica então uma garantia ao trabalhador para efetuar o saque da multa rescisória, quando devida.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Mixrondonia