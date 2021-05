Saque do auxílio é liberado a 2,17 milhões de nascidos em fevereiro

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (3) o saque em dinheiro do auxílio emergencial para 2,17 milhões de beneficiários nascidos em fevereiro. Ao todo, foram creditados R$ 450 milhões para esse público em 9 de abril.

De lá para cá, a grana só pôde ser movimentada pelo Caixa Tem, aplicativo no qual os beneficiários conseguem pagar boletos, comprar pela internet e pelas maquininhas de estabelecimentos comerciais.

E, desde a última sexta-feira (30), o público geral que recebe o auxílio também já pode movimentar a grana usando o Pix, sistema de pagamentos instantâneo do Banco Central. A única exceção às transações se dá para os casos de transferência para conta de mesma titularidade.

Conforme o Ministério da Cidadania, o modelo de escalonamento das transferências e saques, adotado no ano passado durante a primeira rodada do auxílio emergencial, segue com o objetivo de evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa e nas lotéricas.

A nova rodada terá quatro parcelas, de abril a julho, com valor médio de R$ 250. Mulheres chefes de família receberão R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. A estimativa é de que as quatro cotas cheguem a cerca de 40 milhões de famílias.

Calendário

Na quinta-feira passada (29), governo federal finalizou os depósitos da primeira parcela para o público em geral. Na soma com o público de aplicativos e Cadastro Único, já são R$ 7,84 bilhões em repasses para a primeira parcela.

No dia seguinte, a Caixa também depositou a primeira parcela do lote inicial de beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final zero. De acordo com o Cidadania, o valor da folha de pagamento para o programa em abril foi de R$ 2,98 bilhões, sendo mais de 10 milhões de cidadãos contemplados.

A agenda das novas transferências do auxílio emergencial é dividida em quatro ciclos, de créditos e saques. O depósito da segunda parcela para o público geral começará em 16 de maio para os nascidos em janeiro.

Os repasses para quem é do Bolsa Família seguem o calendário regular do programa assistencial, feito nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com final do NIS.

Economia

As estimativas apontam que os novos pagamentos vão injetar R$ 44 bilhões na economia. Desta vez, no entanto, o impulso para conter um tombo maior da economia em 2020 será usado por 98% dos moradores de favelas no Brasil para a compra de alimentos.

Além de alcançar menos beneficiados, com menor valor das parcelas, a de pagamentos não aceita novos cadastros para quem ficou de fora do programa em 2020, mas agora precisaria da ajuda. Estão entre os beneficiados apenas aqueles que já estavam cadastradas pelo Cadastro Único, pelo aplicativo da Caixa ou Bolsa Família.

