Sargento e Cabo da PM são presos em Vilhena transportando meia tonelada de Cocaína pura

Durante a noite deste sábado, dia 07, a Polícia Rodoviária Federal prendeu os policiais militares Gedeon Rocha de Almeida (Sargento G. Rocha, lotando em Ji-Paraná) e Roberte Paulo Aguiar Souza (Cabo Aguiar) lotado em Nova Mamoré, transportando cerca de 500 Kg de Cloridato de Cocaína, em uma caminhonete.

De acordo com a Polícia, os militares já vinham sendo monitorados há algum tempo e não resistiram a abordagem.

A PRISÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na noite deste sábado, (07), contando com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, interceptou um carregamento de cloridrato e pasta base de cocaína sendo transportado por um agente de segurança pública que viajava em uma caminhonete CHEVROLET/S10, na BR 364, próximo ao KM 16, no município de Vilhena. Durante a entrevista, o condutor se mostrou muito nervoso e bastante incomodado com a abordagem, perguntado o que levava na carroceria do veículo o infrator confessou o crime.

No total, 507,92 Kg das drogas ilícitas, sendo a maior parte de pasta base de cocaína, foram apreendidas. Também foi preso, próximo ao KM 01, um outro agente de segurança que estava dando apoio ao ato criminoso. O homem estava viajando em uma caminhonete TOYOTA/Hilux e com ele foram encontrados carregadores de radiocomunicação.

As drogas encontradas foram encaminhadas à Polícia Judiciária para destruição. Os infratores também foram conduzidos à Polícia Federal, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 120 mil (pasta base) e R$ 180 mil (cloridrato de cocaína). O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 62.899.200,00 milhões.

Comando190