Score de crédito: Entenda o que é e como consultar sua pontuação

As contas que deixaram de ser pagas, a frequência com que isso aconteceu, se já entrou no cheque especial e se renegociou dívidas. Tudo isso compõe o seu perfil como pagador e gera uma pontuação, ou o score de crédito, uma nota atribuída por birôs de crédito, que usam modelos estatísticos e técnicas para determinar as chances de o consumidor se tornar inadimplente.

Mas como o score funciona? Como consultar essa pontuação? Dá para ter uma nota maior? Tire suas dúvidas a seguir:

O que é o score de crédito?

O score é uma pontuação atribuída por birôs de crédito, como Serasa, SPC, Boa Vista e Quod, que usam modelos estatísticos e técnicas para determinar quais as chances de o consumidor se tornar inadimplente. Utilizando informações demográficas, comportamentais e históricas, eles indicam a chance de o consumidor conseguir pagar o crédito que deseja contratar.

A pontuação vai 1 a 1.000. Quanto maior a pontuação, menor a possibilidade de o consumidor se tornar inadimplente e, assim, menor o risco que ele oferece ao credor. Em tese, o consumidor com melhor nota pode conseguir crédito com custo, ou juro, menor.

De que forma isso pode afetar a vida das pessoas?

O score funciona como uma espécie de “termômetro” da saúde financeira do consumidor. Para o superintendente de produtos e negócios da SPC Brasil, Marcelo Aragona, o score vai além de avaliar a propensão à inadimplência, podendo abrir ou fechar portas no mercado para esse consumidor. Ou seja, dependendo da pontuação, pode ficar mais fácil ou mais difícil pegar um empréstimo, por exemplo.

O crédito pode ser negado conforme o score?

De acordo com o Banco Central, sim. Uma nota mais baixa pode levar a instituição a negar uma operação de crédito, pois supõe-se risco de inadimplência dessa operação. A instituição financeira também pode exigir mais garantias para a operação, ou o oferecimento de taxas de juros mais altas ou condições menos vantajosas de pagamento.

Como consultar o seu score?

Os consumidores podem consultar seu score pelos sites ou aplicativos dos principais bureaus de crédito.

Serasa: pelo site www.serasa.com.br/score ou pelo aplicativo da Serasa

Boa Vista: pelo site www.consumidorpositivo.com.br/score/ ou pelo aplicativo Boa Vista Consumidor Positivo

SPC Brasil: pelo site cadastropositivo.spcbrasil.org.br/cadpos-consumidor-login/

Quod: pelo site consumidor.quod.com.br/

É preciso fazer um cadastro para ter acesso ao score.

Como reverter um score baixo?

Ter um score baixo não funciona como uma sentença. A situação pode ser revertida com o pagamento em dia dos créditos contratados, financiamentos e empréstimos realizados, assim como as contas de consumo e serviços (energia elétrica, água e telefone). Para aqueles que estão com o nome sujo, sair do cadastro de inadimplentes também ajuda a melhorar a pontuação.

Quem pode consultar esse score?

Comércio, bancos, financeiras e prestadores de serviços são alguns exemplos. Desde que possuam alguma relação comercial com o consumidor e ele tenha interesse em obter algum tipo de crédito, no autofinanciamento, na compra a prazo ou em outras transações comerciais e empresariais que impliquem risco financeiro.

É possível saber quem consultou o meu score?

Sim. O consumidor tem direito de saber quais foram todos os que consultaram o seu score nos últimos 6 meses. Essa informação deve ser fornecida gratuitamente no prazo de 10 dias da solicitação.

O score é diferente entre os birôs de crédito?

As pontuações podem ser diferentes sim, já que cada um tem uma metodologia, banco de informações e critérios para chegar ao score.

Sou obrigado a ter um score?

Não. Nenhuma pessoa física ou jurídica é obrigada a ter seus dados inseridos em bancos de dados de cadastro positivo. Porém, a Lei Complementar 166, de 2019, prevê o cadastramento automático com informações de adimplência de quaisquer pessoas físicas e jurídicas, independentemente de autorização prévia. Mas quem não quiser ter um cadastro com o score, pode retirá-los a qualquer momento.

Como retirar meu score dos bancos de dados?

Cada banco de dados deve informar quais são os canais disponíveis para solicitar gratuitamente o cancelamento do cadastro. Como os bancos de dados são compartilhados, ao se dirigir a um gestor de banco de dados, este é obrigado a informar aos demais gestores a sua decisão de não participar.

O cancelamento e a reabertura de cadastro somente serão processados mediante solicitação gratuita do cadastrado ao gestor, por meio telefônico, físico e eletrônico.

O gestor terá até 2 dias úteis para encerrar ou reabrir o cadastro, conforme solicitado, e transmitir a solicitação aos demais gestores, que devem também atender, no mesmo prazo, à solicitação do cadastrado.

Após o cancelamento, suas informações não são mais armazenadas e nem compõem o histórico de crédito durante o período em que durar o cancelamento.

Após cancelar, posso reabrir meu score?

Sim. Para isso, dirija-se a um dos gestores de cadastro positivo e formalize a sua intenção de reabrir o seu cadastro. Seu pedido deverá ser atendido no prazo de 2 dias úteis. A reabertura de cadastro é gratuita.

Porém, se logo após a reabertura o consumidor precisar apresentar seu score para uma operação de crédito, a instituição pedir para aguardar a formação de um novo histórico atualizado para avaliar melhor o perfil de pagamento.

Isso porque, enquanto o score está cancelado, o banco de dados deixa de receber informação sobre o consumidor e elas só passam a ser inseridas novamente quando solicitada a reabertura.

Fonte: CNN