Segurança particular que matou Gari por suposto ciúmes se apresenta da Delegacia de Homicídios, em Ji-Paraná

Na manhã desta segunda-feira, 24 de abril, um homem se apresentou na Delegacia de Homicídios de Ji-Paraná, em Rondônia, como suspeito de ter assassinado a tiros o gari Washington Fernandes, de 28 anos. O crime aconteceu na noite do último sábado (22), na rua Rio Branco, no 1º Distrito.

Segundo relatos do homicida confesso, identificado como Rogério Oliveira, a vítima estava mantendo um caso amoroso com sua esposa. Ele também relatou que toda vez que saia para trabalhar como segurança a noite, a vítima visitava sua casa. Na noite do crime, o segurança acabou flagrando a vítima saindo de sua casa, então deu início a uma discussão e ele acabou matando o gari com quatro tiros.

O caso agora segue sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que irá apurar todas as circunstâncias do crime. A equipe policial responsável pelo caso deverá ouvir novas testemunhas e analisar as imagens de câmeras de segurança da região para entender melhor o que aconteceu naquela noite.

ATENÇÃO SR(s) INTERNAUTAS

Este site acompanha casos policiais. Todos os conduzidos são tratados como suspeitos e é presumida sua inocência até que se prove o contrário. Recomenda-se ao leitor critério ao analisar as reportagens.

