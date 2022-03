Semana começa com céu nublado e tempo abafado em Rondônia, aponta Sipam

A semana deve começar com céu nublado e tempo abafado em todas as regiões de Rondônia, aponta a previsão do tempo divulgada pelo Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

Para segunda-feira (28) a previsão é de sol entre muitas nuvens no estado. Além disso, há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite.

De acordo com o Sipam, o tempo nublado é resultado do fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera, que perde um pouco sua força e, com isso, a instabilidade diminui sobre Rondônia.

Veja a mínima e a máxima para segunda em algumas cidades:

Porto Velho

Mínima: 23°C

Máxima: 31°C

Ji-Paraná

Mínima: 23°C

Máxima: 33°C

Ariquemes

Mínima: 22°C

Máxima: 31°C

Vilhena

Mínima: 21°C

Máxima: 28°C

Cacoal

Mínima: 23°C

Máxima: 32°C

G1