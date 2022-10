Semana começa com pancadas de chuva em Rondônia e tempo abafado

O início desta semana em Rondônia tem a presença de pancadas de chuva em todo o estado, além de nebulosidade e tempo abafado.

Segundo os meteorologistas do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), durante a próxima terça-feira (11) a nebulosidade aparece principalmente entre o período da tarde e início da noite. Pela manhã as chuvas fortes não são esperadas, elas devem chegar durante a tarde e começo da noite.

Mesmo com a chuva o calor deve continuar, em grande parte do estado as temperaturas variam entre a mínima de 23°C e a máxima de 34°C.

Já no feriado na quarta-feira (12), a parte mais ao sul do estado será mais atingida pelos temporais, que devem vir acompanhados de trovoadas isoladas. Também estão previstos ar abafado e bastante umidade.

G1