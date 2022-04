Semifinais do Rondoniense são suspensas para aguardar decisão do TJD/RO

A espera era que a Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) definisse o detalhamento das semifinais, equivalentes ao segundo turno, do Campeonato Rondoniense. Mas a decisão foi pela cautela. Através do Departamento de Competições da entidade foi resolvido pela suspensão dos jogos de ida da sequência da competição.

Segundo o comunicado do órgão, a portaria visa a espera da decisão sobre os recursos do Rondoniense e União Cacoalense no TJD-RO (Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia) sobre a decisão primária do mesmo no caso Yan Phillipe. O julgamento está marcado para dia 5 de abril. Ainda de acordo com o departamento, o fato de que, dependendo da decisão, possa haver uma mudança na classificação e na ordem dos confrontos da fase seguinte da competição.

Em 22 de março, o Tribunal de Justiça Desportiva, de Rondônia, julgou que o atacante Yan Phillipe atuou de forma legal no duelo entre Porto Velho e Rondoniense. Em sessão realizada nesta terça-feira (22), a decisão foi unânime: 5 x 0. O União Cacoalense e o Rondoniense moveram a notícia de infração.

O que se sabe até agora?

Pelas informações que constam nas súmulas, Yan foi expulso contra o Porto Velho pelo Rondoniense no dia 05 de maio, na quarta rodada do estadual. Na quinta rodada, 09 de maio, contra o Real Ariquemes, ele não consta na súmula e cumpriu suspensão automática. Na sequência, na sexta rodada, também não aparece na súmula do duelo diante do Genus, em 12 de maio, pela última rodada do campeonato local. Ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva/RO (TJD), no dia 13 de maio, após a última rodada e pegou dois jogos e multa de R$ 200. Agora no Porto Velho, o atleta entrou em campo – e inclusive marcou um gol – no duelo entre o PVH e o Rondoniense – um dos emissores da notícia de infração disciplinar. Na sequência, Rondoniense e União Cacoalense protocolaram a notícia de infração junto ao Tribunal de Justiça Desportiva/RO. E, na tarde desta quarta-feira (9), o presidente da 1ª CDR-TJD/RO indeferiu e não recebeu os pedidos. O União Cacoalense pediu reconsideração do caso. O Rondoniense emitiu nota oficial sobre a situação. O TJD/RO marcou o julgamento do caso para 22 de março No julgamento, o atleta foi considerado legal por unanimidade

G1