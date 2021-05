Senado convocará Prefeita de Guajará-Mirim para explicar sobre vacinas estragadas

Raissa Bento, prefeita de Guajará-Mirim, deverá explicar como permitiu que 4.653 doses da vacina COVID-19 estragassem dentro do prédio do Núcleo de Vigilância Sanitária Epidemiológica e Ambiental – NUVEPA.

O senador Marcos Rogério, membro da CPI da COVID no Congresso Nacional, fez a moção para que Raissa Bento explicasse todos os detalhes do ocorrido.

As doses eram mantidas dentro da câmara fria do prédio do NUVEPA, que ficou sem energia elétrica devido a uma suspeita de tentativa de roubo de cabos, deixando a área abaixo da temperatura necessária para preservar a integridade da vacina, segundo boletim policial de 16 de maio.

O Senado estabeleceu durante a Pandemia a CPI da COVID, para investigar a conduta dos funcionários e autoridades do governo em relação às medidas tomadas e gastos de fundos públicos durante a calamidade pública causada pela pandemia COVID-19.

Fonte: Mixrondonia