Senado do Chile rejeita impeachment de Sebastián Piñera

O Senado do Chile rejeitou, nesta terça-feira (16), o impeachment do presidente Sebastián Piñera. A votação aconteceu uma semana após a Câmara dos Deputados ter aprovado a abertura do processo contra o mandatário por suspeitas de corrupção.

Para o impeachment ser aprovado pelo Senado chileno, ele precisaria de dois terços dos votos da casa – no mínimo 29 dos 43 senadores do país. Até a última atualização desta reportagem, com 14 votos contrários e uma abstenção, já não era possível dar sequência ao processo.

Presidente do Chile, Sebastián Piñera, coloca máscara após anunciar estado de emergência no sul do país nesta terça (12) — Foto: Esteban Felix/AP Photo



Esta foi a segunda tentativa de destituição do presidente chileno, que assumiu o cargo em março de 2018 e que, após a crise social de 2019, não conseguiu se recuperar de um dos períodos mais difíceis em 31 anos de democracia.

Eleições em 21 de novembro

O processo de impeachment de Piñera termina a poucos dias das eleições presidenciais e legislativas no Chile, marcadas para 21 de novembro.

Uma pesquisa de opinião, divulgada na semana passada, revelou que 67% dos chilenos concordavam com a acusação contra o presidente conservador, que não concorre neste pleito.

Partidos de esquerda, no entanto, têm apresentado bons resultados nas pesquisas de intenção de voto e poderão aumentar sua participação no congresso chileno.

A acusação

O presidente chileno estaria ligado à venda de uma empresa mineradora, a Dominga, nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal. O caso foi revelado pelas reportagens do Pandora Papers.

O negócio ocorreu em 2010, quando Piñera estava em seu primeiro mandato como presidente.

O Ministério Público abriu uma investigação para apurar se houve pagamento de propina e violações tributárias na transação.

