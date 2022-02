Senador Confúcio Moura anuncia que não sairá candidato nas eleições esse ano

Em uma publicação no Facebook neste domingo (20), ao lado da esposa. o senador Confúcio Moura (MDB) anunciou que não irá se candidatar nas eleições desse ano. Ele disse que cumpre uma missão desde que foi eleito para o Congresso.

“Desta forma, tomei a decisão de não me candidatar às eleições deste ano para o cargo de governador do nosso querido estado de Rondônia, por entender que, em cada estágio da nossa experiência política, cumprimos uma missão. À frente do mandato de senador, prossigo no trabalho persistente de ajudar a construir melhores políticas públicas para o desenvolvimento do estado e o bem-estar de todos os rondonienses”.

O senador também agradeceu a lembrança de seu nome em pesquisas.

O nome de Confúcio era defendido pelo seu partido e também por outras legendas que poderiam caminhar juntas na disputa majoritária.

Mixrondonia