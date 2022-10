Serasa atualiza sistema de pontuação de crédito; entenda

x

A Serasa alterou o programa de score, pontuação de crédito que indica para o mercado quais as probabilidades de o consumidor pagar as contas em dia por meio do histórico financeiro, e agora permite mais clareza quanto aos critérios utilizados.

A principal mudança é que agora o consumidor pode ver os parâmetros para eventual alteração nos pontos e, além disso, ajustou os pesos das informações utilizadas para avaliar os cadastrados.

A alteração fez com que 44% das pessoas aumentassem a pontuação, mas a atualização será realizada de forma gradativa e terminará ainda em dezembro deste ano. Até o momento, apenas 3 milhões de pessoas tiveram acesso aos novos dados.

Quanto mais alta a nota, maior é a facilidade de obter crédito nos bancos do país, e calcula-se que 23% devem ver sua pontuação reduzir e 33% devem ter o mesmo score.

“A principal mudança na versão 2.0 do Serasa Score é que o consumidor entenderá de maneira muito mais clara o que influencia sua pontuação”, afirma Amanda Castro, gerente-executiva do Serasa Score. “O novo modelo facilita o entendimento sobre as atitudes que impactam a vida financeira do usuário e proporcionam maior autonomia para que o brasileiro tome melhores decisões sobre sua vida financeira”, completa.

Como o score é calculado

Os critérios são divididos em grupos, e cada categoria tem determinado peso para influenciar a sua pontuação. O cálculo considera informações positivas e negativas do consumidor. Dívidas em atraso, por exemplo, reduzem a pontuação, enquanto um bom histórico de pagamentos aumenta.

Faixas de pontuação

Um score “muito bom” situa-se entre 701 e 1.000 pontos, que mostram a alta probabilidade de o usuário honrar com seus compromissos de crédito. Entre 501 e 700, a pontuação é considerada boa. A faixa de 301 e 500 fica na classificação regular, e a de 0 a 300 é considerada a mais baixa.

Passo a passo para acessar o Serasa Score



• Faça um cadastro, que é gratuito e rápido;

• Depois do cadastro completo, acesse com seu CPF e senha;

• Na página inicial, você encontrará a sua pontuação. Toque em “entenda seu score” para ver mais detalhes;

• Na página de finanças, você encontrará várias informações sobre o Serasa Score, como o histórico, o que está afetando sua pontuação e a sua composição;

• No histórico, você poderá acompanhar as últimas seis variações da sua pontuação;

• Na página do que compõe o seuscore você poderá entender o que está impactando a sua pontuação.

O Serasa Score pode ser consultado pelo aplicativo da Serasa, disponível na Apple Store e na Google Play e pelo site serasa.com.br.

* Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Lúcia Vinhas

R7