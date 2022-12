Serviço de transferência de veículos de outros estados será suspenso em RO no final de dezembro

A transferência de veículos de outros estados para Rondônia pode ser feita até a próxima quinta-feira (15). De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), o serviço ficará suspenso entre os dias 16 e 30 deste mês.

A direção-geral do órgão informou que essa suspensão nos serviços será feita para que o departamento tenha tempo hábil para a conclusão dos processos ainda este ano, não gerando débitos de licenciamento e Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) aos usuários.

A coordenação do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) alerta que as verificações de débitos e restrições junto ao Estado de origem é de responsabilidade do proprietário e comprador do veículo.

G1