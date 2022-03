Serviços de consultas e cirurgias oftalmológicas são oferecidos aos moradores de Vilhena

Os moradores de Vilhena e Chupinguaia, no cone Sul de Rondônia, podem receber, de forma gratuita, consultas e cirurgias oftalmológicas, através da 13ª edição do projeto Enxergar, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O projeto tem objetivo de reduzir as filas de espera por atendimentos em todo o estado.

Como conseguir o atendimento?

Para realizar o procedimento, o morador interessado deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber o encaminhamento à consulta e exame.

O paciente que já está na fila para o atendimento, mas ainda não foi chamado, precisa atualizar a folha cadastral para que a equipe de saúde entre em contato para marcar a cirurgia, caso necessário.

A Sesau estima que durante o projeto sejam realizadas mil consultas e mil cirurgias, como a de catarata e pterígio. Os procedimentos devem começar a partir do dia 17 de março.

Em edições anteriores, o projeto Enxergar possibilitou a realização de 10,5 mil cirurgias oftalmológicas em Porto Velho, 2 mil em Jaru e Cacoal, e mil em Ji-Paraná e Rolim de Moura.

G1