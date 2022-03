Serviços gratuitos do ‘Rondônia Cidadã’ serão oferecidos neste fim de semana em Porto Velho

O projeto “Rondônia Cidadã” acontece em Porto Velho neste fim de semana, na Escola Estadual Doutor Oswaldo Piana, no bairro Nacional.

A ação oferece para a população no sábado (12) e domingo (13), acesso a vários serviços essenciais, em diversas áreas, como:

retirada da segunda via de habilitação,

emissão de taxas de licenciamento de veículos,

emissão de documentos como 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG);

solicitação de 2ª via de Certidões de Nascimento e Casamento;

serviços na área de cuidados pessoais como corte de cabelo, manicure, maquiagem e barbeiro.

As próximas edições do “Rondônia Cidadã” em março estão previstas para acontecer nos municípios de Candeias do Jamari, nos dias 19 e 20, e Ji-Paraná, 26 e 27.

