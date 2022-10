Servidora da Emater morre presa às ferragens após acidente no Anel Viário de Ji-Paraná

Uma colisão entre dois veículos deixou uma mulher morta e outra ferida em um trecho do anel viário de Ji-Paraná (RO), na quarta-feira (19). A vítima foi identificada como Beatriz Da Silva Flores, de 36 anos. Ela era servidora da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois carros envolvidos no acidente transitavam em direção contrária quando se chocaram de frente. Como no momento chovia muito, a polícia acredita que um dos veículos deslizou na pista e entrou na contramão.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta de 14h30 para atender a ocorrência e quando chegou ao local, uma das vítimas já estava sem vida. O corpo dela precisou ser retirado das ferragens.

A ocupante do outro carro teve apenas escoriações e foi levado para o Hospital Municipal em estado de choque.

Fonte: G1

