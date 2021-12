Servidores da 3ª Residência Regional recebem orientação de cuidados à saúde

Na quinta-feira, (2), os servidores da 3ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em Ouro Preto do Oeste, realizaram exames e testes rápidos de glicemia, HIV, sífilis, hepatites B e C, e aferição de pressão arterial. A ação “Gestão Saúde” do Governo de Rondônia acontece anualmente em parceria com a Secretaria de Saúde do município, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que realizam os procedimentos em todos os servidores da regional.

“O Gestão Saúde tem como objetivo cuidar dos servidores que trabalham o ano todo para garantir a trafegabilidade dos rondonienses nas rodovias. Para esta ação, o apoio dos profissionais da saúde das do município foi essencial para o andamento e conclusão dos procedimentos”, destacou, o residente do DER de Ouro Preto do Oeste, Boby Gil

“Cuidar do próximo, essa é uma missão importantíssima. Que é cuidar da saúde dos servidores, que trabalham diuturnamente para fomentar o progresso do Estado de Rondônia”, finalizou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

Fonte: Assessoria