Servidores da Emater agradecem apoio da Assembleia em votação que garantiu benefícios à Categoria

Diretoria do Sindicato agradeceu empenho dos parlamentares que garantiram aumento no vale-alimentação da categoria

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano (Republicanos), recebeu nesta semana uma correspondência emitida pela Diretoria Administrativa do Sindicato dos empregados da Associação da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Seater), que em nome dos servidores da Emater, agradecem ao legislativo estadual, pela defesa de Projeto de Lei que majora o valor da retribuição do auxílio-alimentação pago aos funcionários da empresa.

O projeto original, de autoria do deputado Chiquinho da Emater (PSB) foi aprovado em plenário em duas votações e enviado para sanção do governador Marcos Rocha (União), que vetou totalmente o aumento do valor do auxílio e devolveu à casa de Leis para que analisasse o veto.

Em sessão realizada no dia 07 de junho passado, o Deputado Alex Redano colocou o veto em apreciação dos demais parlamentares, que por unanimidade rejeitaram o veto, fazendo valer o novo valor do auxílio aos servidores da Emater.

“Queremos agradecer a valente e corajosa atitude da presidência da Assembleia e de todos os demais deputados de Rondônia pela defesa dos direitos dos funcionários da Emater e dizer que aconfiança depositada por todos os Ematerianos junto ao Poder Legislativo de Rondônia não foi frustrada. Mais uma vez essa Casa de Leis não se acovardou e mostrou reconhecimento pelo homem do campo e pelos empregados que fomentam a agricultura familiar do Nosso Estado de Rondônia”, diz um trecho da carta de agradecimento.



Para o presidente Alex Redano, o Legislativo Rondoniense apenas cumpriu o seu papel de votar um projeto de achou justo, uma vez que os funcionários da Emater Rondônia foram uma das poucas categorias do governo do Estado que não foram contempladas com um Plano de Cargos, Carreira e Salários no final do ano passado. “É sempre uma grande satisfação receber esse retorno pelo trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa, mas quero dizer que nós deputados apenas fizemos cumprir a justiça e um pouco do princípio da Isonomia. Os funcionários da Emater não tiveram o seu PCCS votado no ano passado e o aumento do auxílio-alimentação já se fazia necessário há muito tempo. Quero agradecer pelas manifestações e repassar essa homenagem a todos os deputados que não mediram esforços para garantir esse apoio aos servidores da Emater que tanto ajudam e colaboram para o desenvolvimento do Estado de Rondônia através do trabalho eficiente e dedicado junto aos pequenos produtores rurais do nosso Estado”, disse.



Texto: Secom/ALE

Foto: Thyago Lorentz