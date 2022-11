Servidores da Semad concluíram oficina na Escola do Legislativo

Foram capacitadas mais de 40 pessoas integrantes da oficina de Relações Interpessoais no Trabalho.

Foi encerrada na manhã de ontem (11) a Oficina de Relações Interpessoais no Trabalho na Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), ministrada a servidores da Secretaria Municipal de Administração (Semad) com a participação do Secretário de Municipal da Administração, Alexey da Cunha Oliveira. Os trabalhos foram realizados esta semana no período de 7 a 10, na sede da escola em Porto Velho com 16 horas/aula de duração e capacitando dezenas de servidores municipais.

A oficina teve como objetivo aprimorar a mão de obra de os servidores da Semad da capital, auxiliando no desenvolvimento da execução dos serviços disponibilizados pela pasta. Ilcimara Cristina da Silva Ribeiro, diretora do Departamento de Capacitação e Treinamento do município de Porto Velho, também participou da oficina, disse que “é fundamental aprimorar e ampliar os conhecimentos”.

Para o titular da Semad, Alexei Oliveira, que marcou presença na solenidade de entrega dos certificados de conclusão aos participantes da oficina, a capacitação permanente “é uma necessidade”, pois hoje “temos que fazer mais com menos”. A Escola do Legislativo “é um exemplo da maior importância na capacitação dos servidores públicos”, disse o secretário.

Alexei alertou, que o servidor público, tem como princípios, “servir, se entregar”, pela sua importância na relação interpessoal com o trabalho e a comunidade. Como tinha compromissos em seguida, o secretário participou somente de as entregas dos primeiros certificados de conclusão.

Participaram e concluíram a oficina 46 alunos, agora capacitados e certificados.

Texto e foto: Assessoria I Escola do Legislativo