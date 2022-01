Servidores elegem Comissão Eleitoral do Sindeprof

A direção do Sindeprof – Sindicato dos Servidores Municipais de Porto Velho participou, na tarde da última quinta-feira (30), na sede social do sindicato, da assembleia geral extraordinária para a escolha da Comissão Eleitoral que será responsável pela condução do processo eletivo da entidade para o triênio 2022/2025.

Os servidores eleitos foram: Luiz Augusto Oliveira da Silva (Semas), Francisco Barbosa da Cunha (Semusb), Rosangela Maria Brito (Semfaz) e Liliane Gastão Honorato (Semusb). A comissão se reúne nesta sexta-feira(31), para definir o presidente, os membros e um membro suplente, na sala de reuniões do Sindeprof, e iniciar os trabalhos.

O prazo para inscrição das chapas começa nesta sexta-feira (31/12) e vai até o dia 7 de janeiro de 2022.

Fonte: Assessoria