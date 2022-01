Sexta-feira (21) deve ter pouco sol e chuva a qualquer hora em Rondônia

A sexta-feira (21) deve ter pouco sol e chuva a qualquer hora do dia em Rondônia, segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam).

A causa do tempo nublado é o fluxo divergente do vento em altos níveis da atmosfera, que dá condições para a organização de áreas de instabilidade principalmente no sul da Amazônia.

Em Vilhena, por exemplo, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.

Já na capital Porto Velho e outras regiões o dia será de céu nublado a encoberto, com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia.

Veja as mínimas e máximas em algumas cidades:

Temperaturas para as cidades

Cidade Mínima Máxima Ariquemes 23ºC 29ºC Cacoal 23ºC 29ºC Guajará-Mirim 23ºC 29ºC Ji-Paraná 23ºC 30ºC Porto Velho 24ºC 29ºC Vilhena 22ºC 28ºC

Fonte: Sipam

