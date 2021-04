Sexualização no esporte: o uniforme que ginastas alemãs estão usando para lutar contra o problema

Ela não quebrou nenhuma regra, mas o macacão de corpo inteiro que a ginasta alemã Sarah Voss usou no Campeonato Europeu de Ginástica Artística desafiou as convenções.

Até agora, as atletas só tinham coberto as pernas em competições internacionais por motivos religiosos.

Sarah disse estar orgulhosa de sua decisão e foi apoiada pela federação de seu país. Duas companheiras de equipe fizeram o mesmo na competição em Basel, na Suíça, que terminou no domingo (25).

A federação alemã disse que elas estão se posicionando contra a “sexualização na ginástica”, acrescentando que a questão se tornou ainda mais importante para prevenir o abuso sexual.

“Esperamos que as atletas que fiquem desconfortáveis ​​com as roupas usuais se sintam encorajadas a seguir nosso exemplo”, disse Sarah Voss.

Kim Bui também competiu com um traje completo em Basel — Foto: Getty Images via BBC

A ginasta Kim Bui também competiu com a nova roupa. Ela havia se apresentado inicialmente com um maiô tradicional na quarta-feira, mas disse que queria dar o exemplo como equipe.

Elisabeth Seitz, também da Alemanha, disse que, com o traje, tinha uma coisa a menos com se preocupar, porque não havia risco de mostrar sem querer alguma parte de seu corpo.

Sarah Voss explicou sua decisão em uma entrevista à emissora pública ZDF. “Todas nós, mulheres, queremos nos sentir bem nas nossas peles. Na ginástica, fica cada vez mais difícil à medida que você cresce, e seu corpo muda”, disse ela.

“Quando era uma garotinha, eu não via problema nas roupas de ginástica justas. Mas, quando a adolescência começou, quando minha menstruação chegou, comecei a me sentir cada vez mais desconfortável.”

A federação alemã disse que as atletas devem se sentir confortáveis ​​com suas roupas o tempo todo.

Em mensagem postada no Instagram na quinta-feira, Sarah disse que a decisão é um projeto “caro a todos da equipe”.

Elisabeth Seitz explicou que elas já usaram a roupa nos treinos e decidiram fazer isso também nas provas — Foto: EPA via BBC

Seu desempenho na trave não foi tão bom quanto ela esperava, mas a mensagem que ela passou ganhou elogios generalizados. “Sentindo-me bem e ainda estou elegante? Por que não?”, ela escreveu na rede social.

De acordo com as regras da Federação Internacional de Ginástica, as atletas podem usar uma “malha de uma só peça com pernas compridas, do quadril até o tornozelo”, desde que tenha um design elegante.