Sinal da Rede Globo será substituído por streaming somente na Europa, não no Brasil?

Circula nas redes sociais que a Rede Globo teria anunciado o desligamento do seu sinal. A publicação é acompanhada de um vídeo no qual um narrador informa, nos primeiros segundos, que a emissora “vai simplesmente parar o sinal de transmissão”. Na sequência, ele afirma que o sinal da Globo Internacional deixará de ser transmitido para a Europa. Por meio do ​projeto de verificação de notícias​, usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado. Confira a seguir o trabalho de verificação da Lupa​:

“Quem duvidava de que poderia acontecer isso com uma das maiores emissoras do país, está aí. A Rede Globo está dizendo que vai simplesmente parar o sinal de transmissão (…)”

Conteúdo de vídeo publicado no Facebook que, até as 11h30 do dia 1º de dezembro de 2021, tinha 10 mil compartilhamentos

FALSO

A informação analisada pela Lupa é falsa. A Rede Globo não anunciou, em nenhum momento, que vai parar a transmissão de seu sinal. Não há qualquer informação pública sobre o assunto, tampouco foram feitos comunicados oficiais nas redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook) da emissora. A assessoria de imprensa da empresa confirmou, por WhatsApp, que descarta a hipótese de desligamento do sinal para o Brasil.

Também informou que não vê motivos para não ter a concessão renovada, “uma vez que a empresa cumpre e sempre cumpriu todas as suas obrigações legais” — a concessão da emissora vence em outubro de 2022, segundo decreto assinado em abril de 2008.

A legenda da publicação, bem como os primeiros segundos do vídeo, induzem usuários da internet à interpretação equivocada de que o sinal como um todo da emissora será desligado, o que não é verdade. A partir dos 16 segundos do vídeo, o narrador explica que somente o sinal da Globo Internacional deixará de ser transmitido para países da Europa.

“(…) [A emissora vai] encerrar o seu sinal internacional na Europa. É o fim do sinal da Globo Internacional”

VERDADEIRO, MAS

A informação analisada pela Lupa é verdadeira. Em 22 de novembro, o braço internacional da emissora anunciou em seu canal no Instagram que o canal Globo Internacional será desligado das operadoras de TV a cabo na Europa no dia 31 de dezembro deste ano. Portugal, no entanto, continuará a receber o sinal. Na publicação, a empresa informou que o anúncio foi motivado pela chegada do Globoplay Internacional ao continente europeu e que todos os conteúdos ficarão disponíveis no serviço de streaming.

A versão internacional da plataforma de streaming do canal brasileiro já estava disponível para assinaturas de moradores dos Estados Unidos desde janeiro de 2020. Em setembro deste ano, a emissora comunicou a expansão do serviço e disse que disponibilizaria o plano de assinatura para vários países da Europa, além do Canadá.

Por e-mail, a assessoria de imprensa da empresa informou que o desligamento faz parte de mudanças do modelo operacional da companhia e que o objetivo é atuar “com foco no atendimento direto ao consumidor neste território”.



