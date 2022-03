Sine Estadual oferta mais de 660 vagas de emprego em Rondônia

O Sine Estadual oferta 665 vagas de emprego na capital e em outros municípios do interior de Rondônia e do norte do Mato Grosso. A cidade com o maior número de vagas é Vilhena, com 173 oportunidades, seguida de Ariquemes, que tem quase 162 vagas disponíveis para o município.

Informações sobre as vagas e agendamento para atendimento presencial podem ser feitos através do número 0800 648 6900. Os pontos físicos funcionam das 7h30 às 13h30.

O candidato também pode enviar o currículo para o e-mail do Sine de sua cidade:

vagascacoal@sedi.ro.gov.br

vagasjiparana@sine.ro.gov.br

vagasouropreto@sedi.ro.gov.br

vagasportovelho@sine.ro.gov.br

vagasariquemes@sedi.ro.gov.br

vagasvilhena@sedi.ro.gov.br

vagasrolimdemoura@sine.ro.gov.br

vagaspimentabueno@sine.ro.gov.br

vagasjaru@sedi.ro.gov.br.

Os interessados nas vagas devem apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo atualizado. Confira o número de vagas e os requisitos para cada cargo.

Ouro Preto do Oeste – 33 vagas

Rolim de Moura – 18 vagas

Ji-Paraná – 78 vagas

Ariquemes – 162 vagas

Cacoal – 53

Porto Velho – 67 vagas

Pimenta Bueno – 33 vagas

Jaru – 21 vagas

Vilhena – 173 vagas

Cerejeiras – 3 vagas

Chupinguaia – 20 vagas

Comodoro (MT) – 1 vaga

Colorado do Oeste – 1 vaga

Sapezal (MT) – 2 vagas

G1